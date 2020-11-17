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futebol

Flamengo confirma lesão grave no ligamento do joelho de Thiago Maia

Flamengo e Lille discutem melhor forma de tratamento, mas tendência é o volante retornar aos gramados apenas em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 15:15

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 15:15

Crédito: Thiago Maia será baixa no Flamengo pelos próximos meses (Marcelo Cortes / Flamengo
A péssima notícia que já era esperada pela torcida rubro-negra se tornou oficial nesta terça-feira. Após divulgar os relacionados para a partida contra o São Paulo, o Flamengo confirmou que o volante sofreu uma lesão ligamentar grave no joelho durante o jogo contra o Atlético-GO, no sábado. Além disso, o Rubro-Negro anunciou que os departamentos médicos do clube e do Lille, dono do passe de Thiago Maia, estão debatendo a melhor forma de tratamento. Há a possibilidade do atleta passar por uma cirurgia no local.
Apesar de não definir um prazo de retorno, a expectativa da diretoria é que o atleta só volte a atuar na próxima temporada. Vale lembrar que Thiago Maia está emprestado pelo Lille ao Flamengo até o fim de junho de 2021.
Além de Thiago Maia, o Flamengo terá mais cinco desfalques por lesão para esta quarta-feira: Rodrigo Caio, Filipe Luís, Diego Ribas, Pedro e Gabigol.
+ Confira o chaveamento da Copa do Brasil
Pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi. Como perdeu o jogo de ida por 2 a 1, o Rubro-Negro precisa vencer ao menos por um gol de diferença para levar aos pênaltis. Em caso de empate ou nova derrota, a vaga será do Tricolor paulista.

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