Flamengo confirma jogo de volta contra Altos-PI em Volta Redonda

O Flamengo realizará o segundo jogo diante do Altos-PI pela 3ª fase da Copa do Brasil no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, segundo a CBF. O Maracanã estará interditado por conta de uma reforma que acontecerá no gramado.O Maracanã passou por uma reforma geral no gramado entre o fim de 2021 até março de 2022. No entanto, o estádio passará pela plantação da grama de inverno entre os dias 5 e 16 de maio. Com isso, o Flamengo só deve voltar a jogar no Rio de Janeiro (capital) contra a Universidad Católica no próximo dia 17 de maio.