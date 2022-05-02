Flamengo confirma jogo de volta contra Altos-PI em Volta Redonda

O Flamengo realizará o segundo jogo diante do Altos-PI pela 3ª fase da Copa do Brasil no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, segundo a CBF. O Maracanã estará interditado por conta de uma reforma que acontecerá no gramado.O Maracanã passou por uma reforma geral no gramado entre o fim de 2021 até março de 2022. No entanto, o estádio passará pela plantação da grama de inverno entre os dias 5 e 16 de maio. Com isso, o Flamengo só deve voltar a jogar no Rio de Janeiro (capital) contra a Universidad Católica no próximo dia 17 de maio.
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No primeiro confronto, a equipe de Paulo Sousa derrotou o time do Piauí por 2 a 1. O clube carioca saiu atrás do placar aos 22 minutos da etapa final, mas conseguiu a virada com gols de João Gomes e Pedro, que não marcava gol desde o último dia 23 de fevereiro.
Na próxima quarta-feira, o Flamengo viaja para a Argentina para encarar o Talleres. Já no próximo domingo, o Rubro-Negro irá encarar o Botafogo no Mané Garrincha, diante da impossibilidade do clássico carioca ser realizado no Maracanã.