Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo concretiza a 12ª saída de jogador em 2022; mais negociações podem ocorrer na atual temporada
futebol

Flamengo concretiza a 12ª saída de jogador em 2022; mais negociações podem ocorrer na atual temporada

O atacante Thiaguinho, emprestado ao Houston Dynamo (EUA), é o atleta mais recente a deixar o clube na temporada, mesmo estando liberado pelo clube da Gávea desde janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2022 às 11:10

Publicado em 22 de Março de 2022 às 11:10

A reformulação no elenco do Flamengo para a temporada de 2022 já é grande e segue em processo. Nesta segunda, o empréstimo do Thaguinho foi anunciado pelo Houston Dynamo, dos Estados Unidos, sendo o atacante o 12º atleta a deixar o elenco profissional do Rubro-Negro (relembre todos abaixo). E, com 31 jogadores no grupo principal, mais saídas não estão descartadas.O meia Yuri de Oliveira e o goleiro de João Fernando vivem situação similar a de Thiaguinho: disputaram o último ano de Sub-20, em 2021, e foram liberados para procurar novos clubes logo após a participação do time alternativo no atual Campeonato Carioca. Formados no Ninho do Urubu, Yuri e João Fernando têm contratos com o Flamengo até o final de 2022 e 2023, respectivamente. Além deles, há outros atletas revelados pelo clube que podem ser emprestados ou vendidos ao longo do ano. Esta é uma fonte de receita importante para o Flamengo alcançar os valores necessários para manter os principais nomes do elenco profissional. Por exemplo, a diretoria recusou propostas por Pedro, do Palmeiras, e por Gabriel Barbosa, do Newcastle, da Inglaterra. Saiba mais aqui!Os garotos do Ninho Noga e Cleiton fazem parte dos oito zagueiros à disposição de Paulo Sousa no grupo principal, por exemplo, enquanto Léo Pereira também já recebeu oferta para deixar o clube, mas o valor não interessou ao Flamengo. Com 31 jogadores no elenco profissional, o técnico português já começa a indicar quais atletas não terão muitos minutos ao longo da temporada. São os casos dos laterais Renê e Ramon até o momento.Antes de Thiaguinho, o Flamengo havia negociado a saída de Michael, vendido ao Al-Hilal; Kenedy, devolvido ao Chelsea; César e Bruno Viana, com contratos encerrados; Bill, João Lucas, Max e Piris da Motta, negociados em definitivo; e Hugo Moura, Vitor Gabriel e Gabriel Batista, emprestados a Athletico, Juventude e Sampaio Corrêa. Por outro lado, contratou Marinho, Fabrício Bruno e Pablo.
Crédito: ElencodoFlamengopassoupormudançaspara2022(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados