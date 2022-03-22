Flamengo concretiza a 12ª saída de jogador em 2022; mais negociações podem ocorrer na atual temporada

A reformulação no elenco do Flamengo para a temporada de 2022 já é grande e segue em processo. Nesta segunda, o empréstimo do Thaguinho foi anunciado pelo Houston Dynamo, dos Estados Unidos, sendo o atacante o 12º atleta a deixar o elenco profissional do Rubro-Negro (relembre todos abaixo). E, com 31 jogadores no grupo principal, mais saídas não estão descartadas.O meia Yuri de Oliveira e o goleiro de João Fernando vivem situação similar a de Thiaguinho: disputaram o último ano de Sub-20, em 2021, e foram liberados para procurar novos clubes logo após a participação do time alternativo no atual Campeonato Carioca. Formados no Ninho do Urubu, Yuri e João Fernando têm contratos com o Flamengo até o final de 2022 e 2023, respectivamente. Além deles, há outros atletas revelados pelo clube que podem ser emprestados ou vendidos ao longo do ano. Esta é uma fonte de receita importante para o Flamengo alcançar os valores necessários para manter os principais nomes do elenco profissional. Por exemplo, a diretoria recusou propostas por Pedro, do Palmeiras, e por Gabriel Barbosa, do Newcastle, da Inglaterra. Saiba mais aqui!Os garotos do Ninho Noga e Cleiton fazem parte dos oito zagueiros à disposição de Paulo Sousa no grupo principal, por exemplo, enquanto Léo Pereira também já recebeu oferta para deixar o clube, mas o valor não interessou ao Flamengo. Com 31 jogadores no elenco profissional, o técnico português já começa a indicar quais atletas não terão muitos minutos ao longo da temporada. São os casos dos laterais Renê e Ramon até o momento.Antes de Thiaguinho, o Flamengo havia negociado a saída de Michael, vendido ao Al-Hilal; Kenedy, devolvido ao Chelsea; César e Bruno Viana, com contratos encerrados; Bill, João Lucas, Max e Piris da Motta, negociados em definitivo; e Hugo Moura, Vitor Gabriel e Gabriel Batista, emprestados a Athletico, Juventude e Sampaio Corrêa. Por outro lado, contratou Marinho, Fabrício Bruno e Pablo.