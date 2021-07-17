Flamengo concretiza a 10ª saída de jogador em 2021; veja a lista e os próximos da barca

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Discreto nas contratações, o Flamengo concretizou a saída do décimo jogador em 2021. Fora dos planos do departamento de futebol, o lateral-direito Klebinho é a bola da vez para deixar o clube. Ele vai rescindir o contrato com o Rubro-Negro nos próximos dias para assinar em definitivo com Guayaquil City, do Equador. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia".

+ VÍDEO: Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no RioKlebinho tinha vínculo com o Flamengo até dezembro deste ano. O clube manterá uma parte do percentual dos direitos econômicos do atleta de 22 anos. Recentemente, ele teve uma rápida passagem por empréstimo pelo Cruzeiro, onde atuou apenas uma partida. Antes, o lateral já havia sido cedido ao Tokyo Verdy, do Japaão, por duas temporadas.

Revelado na base rubro-negra, Klebinho teve algumas oportunidades no time profissional em 2018 e 2019. No total, ele disputou sete jogos com a camisa do Flamengo e não conseguiu se destacar. Atualmente, o clube conta com três nomes para a lateral direita: Isla, Matheuzinho e Rodinei.

Com a rescisão de Klebinho, o Flamengo, assim, chega a 10 saídas no elenco profissional em 2021. Os primeiros a deixarem o clube, em janeiro, foram: Yuri César (venda ao Al Shabab-EAU), Lincoln (venda ao Vissel Kobe-JAP) e Bill (empréstimo com opção de compra ao Dnipro-1-UCR).

Em seguida, três jogadores partiram do Flamengo ao fim da temporada passada: Pepê (acerto com o Cuiabá), Natan (empréstimo com opção de compra ao Red Bull Bragantino) e João Lucas (empréstimo ao Cuiabá).

No último mês, outros três atletas deixaram de fazer parte do elenco rubro-negro: Ronaldo (fim de contrato, assinou com o Shimizu S-Pulse), Thuler (empréstimo com opção de compra ao Montpellier) e Gerson (venda definitiva ao Olympique de Marselha).

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Um nome que está próximo de deixar o clube é Hugo Moura. A pedido de Abel Braga, o Lugano, da Suíça, fez uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo volante de 23 anos. Nesta semana, o Flamengo aceitou a oferta e deu 'sinal verde' para o clube suíço dar sequência às negociações com o atleta.

Quem também desperta interesse do futebol internacional é o jovem Rodrigo Muniz. Após boas atuações no time profissional, o atacante recebeu propostas do Genk, do Atlético de Madrid e do Al Nasr. O clube dos Emirados Árabes Unidos conta, inclusive, com o "sim" do atleta e busca chegar a um acordo com o Flamengo.

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