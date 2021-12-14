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Flamengo concorre ao prêmio de melhor clube do ano no Globe Soccer Awards; veja os concorrentes

Flamengo concorre ao prêmio ao lado do Al-Ahly, do Al-Hilal, do Atlético de Madrid, do Chelsea, e do Manchester City...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 12:19

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 12:19

A temporada não terminou da maneira como o Flamengo esperava, mas o clube ainda conseguiu manter o reconhecimento internacional. Isso porque o Rubro-Negro concorre ao prêmio de melhor clube do ano na categoria masculina no "Globe Soccer Awards 2021".> Cauteloso por técnico, Fla vive semana de mudanças na política internaOs cariocas concorrem com outros cinco clubes - três da Europa, um da África e um da Ásia. São eles: Atlético de Madrid, da Espanha; Chelsea, da Inglaterra; Manchester City, da Inglaterra; Al-Ahly, do Egito; e Al-Hilal, da Arábia Saudita (clique aqui e veja a votação).
Nesta temporada, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil. Além disso, foi semifinalista da Copa do Brasil e ficou com o vice-campeonato da Libertadores e do Brasileirão.
Em tempo: os atletas do Flamengo se reapresentarão no Ninho do Urubu para a temporada 2022 no dia 10 de janeiro, às 9h (clique aqui e saiba mais).
Crédito: AtemporadachegouaofimparaoFlamengonaúltimasemana(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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