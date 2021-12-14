Flamengo concorre ao prêmio de melhor clube do ano no Globe Soccer Awards; veja os concorrentes

A temporada não terminou da maneira como o Flamengo esperava, mas o clube ainda conseguiu manter o reconhecimento internacional. Isso porque o Rubro-Negro concorre ao prêmio de melhor clube do ano na categoria masculina no "Globe Soccer Awards 2021".> Cauteloso por técnico, Fla vive semana de mudanças na política internaOs cariocas concorrem com outros cinco clubes - três da Europa, um da África e um da Ásia. São eles: Atlético de Madrid, da Espanha; Chelsea, da Inglaterra; Manchester City, da Inglaterra; Al-Ahly, do Egito; e Al-Hilal, da Arábia Saudita (clique aqui e veja a votação).