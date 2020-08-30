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Flamengo comunica possíveis lesões de Gabigol, Diego Alves e Bruno Henrique; trio será reavaliado

Próximo jogo do Rubro-Negro será realizado nesta quarta-feira, diante do Bahia. Bruno Henrique já seria desfalque por estar suspenso - levou o terceiro amarelo nesta tarde...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 18:48

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 18:48
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A segunda vitória do Flamengo ocorreu neste domingo, contra o Santos, em plena Vila Belmiro. O placar terminou em 1 a 0, com gol do aniversariante Gabigol (agora com 24 anos), em duelo válido pela sexta rodada do Brasileiro. Aliás, o camisa 9 saiu do campo com dores, assim como Diego Alves e Bruno Henrique. E o Rubro-Negro externou os contratempos do trio.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Através da assessoria de imprensa, o Flamengo comunicou os locais das dores e possíveis lesões de Gabriel (tornozelo), Diego Alves (ombro) e Bruno Henrique (joelho direito) - este último, cabe destacar, já seria desfalque do próximo jogo por conta do terceiro cartão amarelo tomado nesta tarde.
- O atleta Diego Alves sentiu dores no ombro esquerdo e será reavaliado na reapresentação de amanhã no CT Ninho do Urubu. O atleta Gabriel Barbosa sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e também será reavaliado na reapresentação. O atleta Bruno Henrique sentiu dores no joelho direto. Reavaliação na reapresentação.O próximo jogo do Flamengo será nesta quarta-feira, contra o Bahia, às 20h30, no Estádio Pituaçu. O duelo será ocorrerá pela sétima rodada do Brasileirão. A ver se Gabigol e Diego Alves irão se recuperar a tempo.

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