Flamengo comunica possíveis lesões de Gabigol, Diego Alves e Bruno Henrique; trio será reavaliado

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A segunda vitória do Flamengo ocorreu neste domingo, contra o Santos, em plena Vila Belmiro. O placar terminou em 1 a 0, com gol do aniversariante Gabigol (agora com 24 anos), em duelo válido pela sexta rodada do Brasileiro. Aliás, o camisa 9 saiu do campo com dores, assim como Diego Alves e Bruno Henrique. E o Rubro-Negro externou os contratempos do trio.

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Através da assessoria de imprensa, o Flamengo comunicou os locais das dores e possíveis lesões de Gabriel (tornozelo), Diego Alves (ombro) e Bruno Henrique (joelho direito) - este último, cabe destacar, já seria desfalque do próximo jogo por conta do terceiro cartão amarelo tomado nesta tarde.