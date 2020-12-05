Flamengo comunica dores no tendão do joelho de Bruno Henrique, que será reavaliado

Chamado de "Rei dos Clássicos", Bruno Henrique não conseguiu balançar as redes neste sábado, em clássico contra o Botafogo, no qual o Flamengo venceu por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos e pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o atacante saiu com uma notícia ruim: sentiu dores no tendão posterior do joelho direito. O clube informou ainda que ele será reavaliado nesta segunda.Bruno Henrique deixou o gramado do Niltão quando o Flamengo já vencia por 1 a 0, com gol de Everton Ribeiro. O camisa 27 deu lugar a Vitinho, aos 32 minutos da etapa final, mancando e pondo a mão no local das dores. > Confira a tabela do Campeonato Brasileiro