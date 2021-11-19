Flamengo completará dois meses sem jogar com 'time ideal', e Arrascaeta deve ir para a final no sacrifício

O Flamengo ainda terá dois compromissos em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro, contra Internacional e Grêmio, dias 20 e 23, respectivamente, antes de embarcar para decidir a Libertadores, no dia 27. E Renato Gaúcho chegará para enfrentar o Palmeiras após quase dois meses desde a última vez em que conseguiu escalar o "time ideal", sendo que ainda há preocupação atual quanto à condição física de alguns jogadores, sobretudo com Arrascaeta.O jogo contra o Barcelona, no dia 29 de setembro, na volta das semifinais da Libertadores, no Equador, foi a última vez em que o Flamengo atuou com a formação tida como principal, ou seja com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

De lá para cá, por questões físicas, Renato teve que mesclar a equipe no Brasileirão - e Michael, principalmente, foi quem mais aproveitou a brecha, deixada por Arrascaeta.

Por falar em Arrascaeta, apesar dele ter iniciado a fase de transição física na última quinta-feira, conforme o LANCE! informou, há a preocupação de que a lesão muscular na coxa não tenha sido de grau 2, mas, sim, de grau 3 - a notícia foi dada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande.

- É um pouco cedo para se falar quem vai para o jogo, quem vai estar à disposição, quem está fora do jogo. A gente está fazendo de tudo para recuperar. Eu já venho falando isso há muito tempo até porque é uma programação do próprio clube dar ritmo de jogo para todo mundo, estar com o maior número de jogadores à disposição para o dia 27 sem esquecer do Campeonato Brasileiro - avisou Renato Gaúcho, na última entrevista coletiva.

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O Flamengo ainda treina nesta sexta no Ninho antes de embarcar para Porto Alegre. A torcida tem um "AeroFla" programado para motivar o time no Aeroporto do Galeão logo mais. O jogo contra o Internacional será às 21h30 deste sábado, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Brasileirão.