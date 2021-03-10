Flamengo completa três anos sem perder para pequenos no Estadual e tem maior série entre os 12 grandes

O Flamengo completa nesta quarta-feira a marca de três anos sem perder para para equipes de menor expressão no Campeonato Carioca. Seja com o elenco principal ou com um time de jovens, o Rubro-Negro se acostumou a carregar o status de favorito e não deu mais brechas para "zebras" nas últimas edições do Estadual.A última derrota do Fla para um clube pequeno foi o 1 a 0 do Macaé, em 10 de março de 2018, pela quinta rodada da Taça Rio. Na ocasião, sob o comando de Carpegiani, o Rubro-Negro entrou em campo no Moacyrzão com: Diego Alves; Pará, Thuler, Léo Duarte e Trauco; Jonas (Cuéllar), Arão e Lucas Paquetá (Pepê); Geuvânio (Lincoln), Vinícius Júnior e Felipe Vizeu. O meia Lepu marcou o único gol do jogo, aos 20 minutos do segundo tempo.
Desde esse revés, o Flamengo disputou 21 jogos no Carioca contra equipes menos tradicionais e acumula números impressionantes. Na atual série invicta, o Rubro-Negro soma 18 vitórias e apenas três empates, com 47 gols marcados e 11 sofridos. O triunfo mais recente foi o 2 a 0, no último sábado, justamente contra o Macaé.
Veja a lista completa abaixo:1. Flamengo 4 x 0 Portuguesa - Taça Rio 20182. Flamengo 2 x 1 Bangu - Taça Guanabara 20193. Resende 1 x 1 Flamengo - Taça Guanabara 20194. Flamengo 3 x 1 Boavista - Taça Guanabara 20195. Flamengo 4 x 0 Cabofriense - Taça Guanabara 20196. Flamengo 4 x 1 Americano - Taça Rio 20197. Portuguesa 1 x 3 Flamengo - Taça Rio 20198. Flamengo 0 x 0 Volta Redonda - Taça Rio 20199. Madureira 0 x 2 Flamengo - Taça Rio 201910. Macaé 0 x 0 Flamengo - Taça Guanabara 202011. Flamengo 3 x 2 Volta Redonda - Taça Guanabara 202012. Resende 1 x 3 Flamengo - Taça Guanabara 202013. Flamengo 2 x 0 Madureira - Taça Guanabara 202014. Boavista 1 x 2 Flamengo - Taça Guanabara 202015. Cabofriense 1 x 4 Flamengo - Taça Rio 202016. Flamengo 2 x 1 Portuguesa - Taça Rio 202017. Bangu 0 x 3 Flamengo - Taça Rio 202018. Flamengo 2 x 0 Boavista - Taça Rio 202019. Flamengo 2 x 0 Volta Redonda - Taça Rio 202020. Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu - Taça Guanabara 202121. Macaé 0 x 2 Flamengo - Taça Guanabara 2021
1. Flamengo 0 x 1 Macaé - 10/03/20182. Botafogo 0 x 2 Madureira - 21/01/20203. Palmeiras 1 x 2 Red Bull Bragantino - 02/02/2020 4. Atlético-MG 1 x 2 Caldense - 16/02/20205. Corinthians 1 x 2 Água Santa - 22/02/2020 6. São Paulo 2 x 3 Mirassol - 29/07/20207. Santos 1 x 3 Ponte Preta - 30/07/20208. Grêmio 1 x 2 Caxias - 30/08/20209. Cruzeiro 0 x 1 Caldense - 03/03/20210. Vasco 0 x 1 Volta Redonda - 06/03/202111. Fluminense 0 x 3 Portuguesa/RJ - 07/03/202112. Internacional 1 x 2 São Luiz - 08/03/2021Após vencer Nova Iguaçu e Macaé nas primeiras rodadas do Carioca, o Flamengo agora terá pela frente o clássico contra o Fluminense. A partida está marcada para domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.