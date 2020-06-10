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Flamengo completa dois anos sem fazer um gol de falta; reveja o último

O mais recente a balançar a rede através de uma cobrança direto de falta foi Diego, em 2018, em partida contra o Paraná, pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 20:45

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 20:45

Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
A empilhar títulos desde 2019, o Flamengo já deixou a zoação do "cheirinho" para trás e, conforme viralizado através de Bruno Henrique, navega no continente em "outro patamar". No entanto, há um curioso jejum que carrega: é o clube da Série A que está há mais tempo sem marcar um gol direto de falta.
E, nesta quarta-feira, a marca mais recente completa dois anos.
A última bola na rede via batida de falta ocorreu no dia 10 de junho de 2018 e se deu através de Diego, em duelo contra o Paraná, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em vitória por 2 a 0 - Felipe Vizeu marcara o outro gol.
Neste gol de Diego, a bola ainda desviou na barreira antes de morrer na rede do Maracanã. Veja o lance abaixo:Os 5 maiores jejuns da Série A:
1º - Flamengo – 10/06/20182º - Corinthians – 15/08/20183º - Ceará – 23/03/20194º - Palmeiras – 22/05/20195º - Santos – 09/06/2019E MAIS:Everton Ribeiro realça importância do debate por uma 'sociedade não racista e mais justa'Everton Ribeiro cita volta dos jogos 'no tempo certo' e renovação de Jesus: 'Cobrávamos diariamente'Guerrero, Everton Ribeiro, Conca... Bandeira de Mello faz balanço de reforços do Flamengo em sua gestão E MAIS:

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