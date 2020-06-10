Flamengo completa dois anos sem fazer um gol de falta; reveja o último

Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

A empilhar títulos desde 2019, o Flamengo já deixou a zoação do "cheirinho" para trás e, conforme viralizado através de Bruno Henrique, navega no continente em "outro patamar". No entanto, há um curioso jejum que carrega: é o clube da Série A que está há mais tempo sem marcar um gol direto de falta.

E, nesta quarta-feira, a marca mais recente completa dois anos.

A última bola na rede via batida de falta ocorreu no dia 10 de junho de 2018 e se deu através de Diego, em duelo contra o Paraná, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, em vitória por 2 a 0 - Felipe Vizeu marcara o outro gol.

Neste gol de Diego, a bola ainda desviou na barreira antes de morrer na rede do Maracanã. Veja o lance abaixo:Os 5 maiores jejuns da Série A: