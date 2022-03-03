Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo comete gafe ao presentear Paulo Sousa, e torcida não perdoa

Clube errou na grafia do sobrenome do português durante o encontro com Gustavo de Conti, treinador do basquete, após jogo no Maracanãzinho
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 19:30

Publicado em 03 de Março de 2022 às 19:30

Na noite da última quarta-feira, Paulo Sousa e comissão técnica do futebol profissional do Flamengo estiveram no Maracanãzinho acompanhando o time de basquete rubro-negro, que venceu o Cerrado por 69 a 63. O treinador, que trocou palavras com o treinador Gustavo de Conti, com o diretor Marcelo Vido e o ala-pivô Olivinha, recebeu um presente personalizado, porém com um erro na grafia de seu sobrenome às costas do uniforme: Paulo Souza (erroneamente com "Z"). Nas redes sociais oficiais das equipes olímpicas, o Flamengo postou o seguinte:
- Tá aí o encontro que a gente estava esperando, Nação! Gustavo de Conti presenteou Paulo Sousa com um Manto do #FlaBasquete pra torcer no Maracanãzinho. O português levou integrantes da comissão técnica pra assistir aos bicampeões mundiais.
No Twitter, a postagem contém diversas respostas de torcedores que não perdoaram o equívoco do Fla. Confira algumas: Mais tarde, Paulo Sousa compartilhou imagens do encontro e que já utiliza a camisa enquanto planeja treinamentos em sua residência:
- Esta quarta-feira tive a felicidade e o privilégio de me encontrar com o Gustavo e dar os parabéns pessoalmente pelo bicampeonato mundial e transmitir o orgulho que ele e o seu time trouxeram a toda a Nação.
O basquete é um desporto que amo e com o qual me inspiro e aprendo, e juntar a isso a experiência de estar com a Nação, no Maracanãzinho a acompanhar e apoiar numa grande atmosfera foi uma experiência enriquecedora.
Agradeço ao Gustavo a linda camisa que me ofereceu e que já vesti, com orgulho, durante o trabalho.
Encontro com o técnico Gustavinho e presente dado a Paulo Sousa (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados