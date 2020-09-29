Flamengo cobra R$ 20 mil de Montenegro, que se dispõe a pagar 'para as famílias dos garotos mortos'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Carlos Augusto Montenegro foi um dos maiores críticos sobre o retorno do futebol. Em maio, ainda nas discussões em volta do Campeonato Carioca, o membro do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo afirmou que Flamengo e Vasco poderiam "se tornar homicidas" forçando a volta das partidas naquela época.

O Flamengo está cobrando o ex-presidente do Botafogo por esta declaração, como informou primeiramente o jornal "O Globo". Montenegro foi condenado em ação movida pelo TJ do Rio de Janeiro a pagar R$ 20 mil ao Rubro-Negro por danos morais.

O mandatário do Glorioso não mudou de posicionamento e, inclusive, não refutou em dizer que paga o dinheiro pedido pelo Flamengo. A condição de Montenegro, contudo, é que o valor seja direcionado às indenizações das famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, em fevereiro em 2019.