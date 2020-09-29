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Flamengo cobra R$ 20 mil de Montenegro, que se dispõe a pagar 'para as famílias dos garotos mortos'

Membro do Comitê Executivo de Futebol do Alvinegro foi alvo de processo do Rubro-Negro por criticar a postura do clube sobre o retorno do futebol, em maio...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 12:14

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 12:14
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Carlos Augusto Montenegro foi um dos maiores críticos sobre o retorno do futebol. Em maio, ainda nas discussões em volta do Campeonato Carioca, o membro do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo afirmou que Flamengo e Vasco poderiam "se tornar homicidas" forçando a volta das partidas naquela época.
O Flamengo está cobrando o ex-presidente do Botafogo por esta declaração, como informou primeiramente o jornal "O Globo". Montenegro foi condenado em ação movida pelo TJ do Rio de Janeiro a pagar R$ 20 mil ao Rubro-Negro por danos morais.
O mandatário do Glorioso não mudou de posicionamento e, inclusive, não refutou em dizer que paga o dinheiro pedido pelo Flamengo. A condição de Montenegro, contudo, é que o valor seja direcionado às indenizações das famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, em fevereiro em 2019.
- Primeiro, quando eu dei essa declaração, eu nem sabia dos e-mails que rolaram antes de acontecer o evento (incêndio). Reafirmo que foi uma irresponsabilidade homicida total (por parte do Flamengo). Para não perder tempo com advogados, estou disposto a pagar esses R$ 20 mil para encerrar essa ação, desde que não vá para os diretores ou para o clube, mas para as famílias dos garotos mortos que ainda não foram indenizadas - afirmou, em entrevista à coluna do jornalista Ancelmo Góis.

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