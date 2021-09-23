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futebol

Flamengo chega à marca de 80 vitórias em Libertadores; números subiram nos últimos anos

Time está perto da decisão deste ano...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 07:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 07:45
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo segue invicto na Libertadores 2021. Mais do que isso, segue vencendo. Nesta quarta-feira, no Maracanã, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 e abriu uma importante vantagem no jogo de ida das semifinais da competição. Essa foi a 80ª vitória do clube na história da disputa sul-americana.
Desde que participou da Copa pela primeira vez, em 1981, ano da sua primeira conquista, o Rubro-Negro já entrou em campo 147 vezes, vencendo 80, empatando 32 e perdendo 35. Os dois gols de Bruno Henrique fizeram também com que o clube chegasse à marca de 280 bolas na rede - são 169 sofridas.O mais impressionante, no entanto, são os números recentes. O time ostenta uma invencibilidade de 16 partidas, com 11 triunfos e cinco empates. A última derrota aconteceu no ano passado, ainda com o espanhol Dòmenec Torrent como técnico: 5 a 0 para o Independiente del Valle, do Equador.
A chave do clube na principal competição do continente virou a partir da chegada de Jorge Jesus, em 2019. De lá pra cá, o Flamengo disputou 25 confrontos de Libertadores, ganhando 17 vezes, empatando sete e perdendo apenas para os equatorianos. Um aproveitamento impressionante de 77,3%.
FLAMENGO NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
147 jogos80 vitórias​34 empates35 derrotas280 gols marcados169 gols sofridos

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