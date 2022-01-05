Flamengo chega a acordo para contratar Thiago Maia; saiba mais

O Flamengo está perto de oficializar a aquisição em definitivo de Thiago Maia. Ainda de férias em Roraima, o volante assinou um documento, nesta quarta-feira, com o propósito de rescindir o seu vínculo com o Lille. Acordados, tanto o Rubro-Negro quanto o clube francês já estão em fase final para sacramentar o negócio. Thiago Maia, atualmente, está emprestado até junho de 2022. Quando desembarcar no Rio, o que ocorrerá nos próximos dias, assinará um vínculo com o Flamengo por quatro temporadas.

Na negociação, o Flamengo pagará 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,5 milhões) ao Lille, por 50% dos direitos econômicos de Thiago Maia. Segundo informações iniciais do jornal "O Dia", houve uma redução após negociação, já que o valor da opção de compra estava avaliado em 6,5 milhões de euros.

Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020 e, apesar de problemas com lesões, foi importante para a equipe dentro de campo quando saudável. Na última temporada, o camisa 8, que pode atuar como primeiro e segundo volante, participou de 31 jogos e marcou dois gols.

Thiago Maia, assim como boa parte do elenco principal, se reapresentará no Ninho do Urubu no dia 10 de janeiro (segunda-feira) para a temporada 2022.