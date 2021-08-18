Flamengo chega a acordo com o Manchester United e fecha a contratação de Andreas Pereira

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Depois de fechar a contratação do atacante Kenedy, que pertence ao Chelsea, o Flamengo está perto de concretizar mais uma negociação de um jogador de um clube inglês. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro chegou a um acordo com o Manchester United pelo empréstimo do meio-campista Andreas Pereira.

+ Veja a tabela e os jogos do Brasileirão e o chaveamento da LibertadoresSegundo o jornal "O Dia", o acerto entre Flamengo e Manchester United será pela cessão de um ano, até o meio 2022, com os dois clubes dividindo o salário do atleta de 25 anos. Ainda de acordo com o portal, a equipe carioca terá a opção de compra ao término do vínculo, no valor de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões, na cotação atual).

Flamengo e Manchester United já começaram a realizar a troca de documentos para finalizar o empréstimo, o que pode ser concretizado nas próximas horas. Andreas Pereira é aguardado nos próximos dias no Rio de Janeiro para realizar exames médicos antes de assinar o contrato.

Na última terça-feira, as conversas já se encaminhavam para um final feliz entre as partes. O Flamengo superou a concorrência de outros clubes europeus, como o Everton (ING) e o Fenerbahçe (TUR), e contornou a situação com Diabos Vermelhos. A princípio, o Manchester United tinha a intenção de vender Andreas Pereira, o que não acontecerá de imediato.