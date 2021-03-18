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futebol

Flamengo chega a acordo com Chile, e Isla fica fora de convocação para amistoso

Em início de preparação para a temporada 2021, lateral-direito não é chamado para amistoso contra a Bolívia, em 26 de março...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:08

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 16:08
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após um acordo entre Flamengo e a Seleção Chilena, Isla não foi convocado para amistoso contra a Bolívia no dia 26 de março. O jogador retornou de férias no início desta semana e está focado no início da temporada 2021 com o restante do grupo principal do Rubro-Negro.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no FlamengoCaso fosse convocado, o lateral desfalcaria o Flamengo em duas partidas do Carioca: o clássico contra o Botafogo, no dia 24, e o jogo contra o Boavista, no dia 27. Para conseguir a liberação do jogador, a diretoria rubro-negra argumentou que interromper o início da preparação poderia ser ruim para o restante do ano e, inclusive, comprometer o desempenho do atleta na Seleção.
Durante os 17 dias de férias, Isla ainda treinou durante três dias com a seleção em Santiago, com a permissão do departamento médico do Flamengo.
Como as rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo foram suspensas devido à pandemia da Covid-19, o Chile aproveitou para marcar um amistoso na Data Fifa. Além de Isla, outros jogadores importantes ficaram fora da lista de 24 convocados, como o meia Arturo Vidal e o atacante Alexis Sánchez.
+ Monte sua barca: escolha quem você quer fora do Flamengo em 2021
Ainda sem condições físicas, o lateral-direito não irá enfrentar o Resende nesta sexta-feira, pela quarta rodada da Taça Guanabara. A tendência é que ele esteja à disposição de Rogério Ceni a partir do clássico contra o Botafogo, na próxima quarta-feira.CONFIRA A CONVOCAÇÃO DO CHILE:

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