Flamengo chega a acordo com Chile, e Isla fica fora de convocação para amistoso

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após um acordo entre Flamengo e a Seleção Chilena, Isla não foi convocado para amistoso contra a Bolívia no dia 26 de março. O jogador retornou de férias no início desta semana e está focado no início da temporada 2021 com o restante do grupo principal do Rubro-Negro.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no FlamengoCaso fosse convocado, o lateral desfalcaria o Flamengo em duas partidas do Carioca: o clássico contra o Botafogo, no dia 24, e o jogo contra o Boavista, no dia 27. Para conseguir a liberação do jogador, a diretoria rubro-negra argumentou que interromper o início da preparação poderia ser ruim para o restante do ano e, inclusive, comprometer o desempenho do atleta na Seleção.

Durante os 17 dias de férias, Isla ainda treinou durante três dias com a seleção em Santiago, com a permissão do departamento médico do Flamengo.

Como as rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo foram suspensas devido à pandemia da Covid-19, o Chile aproveitou para marcar um amistoso na Data Fifa. Além de Isla, outros jogadores importantes ficaram fora da lista de 24 convocados, como o meia Arturo Vidal e o atacante Alexis Sánchez.

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