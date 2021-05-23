Flamengo chega a 14 marcadores diferentes e a 50 gols na temporada

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

O Flamengo segue a toada de empilhar taças. No último sábado, após vitória por 4 a 2 (placar agregado) sobre o Fluminense na final, o clube conquistou o Campeonato Carioca pela 37ª vez em sua história, encerrando a edição com números acumulados admiráveis. O Rubro-Negro chegou a 14 marcadores diferentes e a 50 gols na temporada - somando todas as competições. O 14º atleta diferente do Flamengo a marcar foi João Gomes, o autor do terceiro e último gol na vitória sobre o Fluminense por 3 a 1, neste sábado.

- O tempo de Deus é perfeito, muito obrigado, Pai, por nunca me abandonar e estar sempre comigo. Realizei o sonho de criança, não sei o que escrever porque ainda não caiu a ficha. Campeão carioca com gol na final - postou João Gomes em suas redes sociais.

O técnico Rogério Ceni, ainda no gramado do Maracanã, em meio à comemoração do título estadual, enalteceu a força do elenco rubro-negro:

Agora, com o fim do Carioca, o Flamengo volta as atenções para a Libertadores. Nesta quinta-feira, já com a vaga nas oitavas de final assegurada, o clube recebe o Vélez Sarsfield, da Argentina, no Maracanã, às 21h (de Brasília). Um empate basta para que o Rubro-Negro avance como primeiro do Grupo G.

LISTA DOS MARCADORES DE GOLS

Gabigol - 15Pedro - 8Rodrigo Muniz - 5Arrascaeta - 5Vitinho - 5Bruno Henrique - 2Michael - 2Willian Arão - 2Diego - 1Gerson - 1Max - 1Hugo Moura - 1Gustavo Henrique - 1João Gomes - 1

ESPECIFICIDADE DOS GOLS NA TEMPORADA*

Gols de pênalti: 6Gols de cabeça: 6Gol de peito: 1Perna direita: 24Perna esquerda: 18Gols dentro da área: 42 (84%)Gols fora da área: 8 (16%)