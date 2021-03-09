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Flamengo: Ceni explica os motivos para a volta antecipada ao Ninho

Em pronunciamento, técnico do Rubro-Negro citou compromissos importante em abril, como a Supercopa do Brasil e a estreia na Libertadores, em abril...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 13:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 13:53
Rogério Ceni antecipou os trabalhos uma semana antes de grande parte do elenco principal, que tem a reapresentação marcada para segunda-feira, dia 15. O técnico esteve ontem no Ninho do Urubu, conversou com Maurício Souza e o grupo alternativo que disputa as rodadas iniciais do Campeonato Carioca. E, em rápido pronunciamento, justificou a escolha. Assista-a no vídeo acima.
O treinador não deixou de realçar importantes compromissos já nos primeiros dias da temporada 2021, como a Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, dia 11 de abril, e a estreia na fase de grupos da Libertadores, marcada para o fim do mês que vem.
+ Fla 100%! Confira a tabela e o regulamento do Cariocão 2021

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