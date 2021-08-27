Flamengo: candidatos de oposição cobram sistema de votação à distância para eleição

Crédito: Alexandre Araújo

Nesta sexta-feira, três candidatos à presidência do Flamengo protocolaram uma carta endereçada a Bernardo Amaral, presidente do Conselho de Administração do clube. Nela, há uma cobrança em relação a divulgação de como será o sistema de votação à distância no pleito, o que não está contemplado no calendário que foi divulgado inicialmente. A informação é do site "ge".

> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniformeAté o momento, os três candidatos de oposição são: Marco Aurélio Assef, Ricardo Hinrichsen e Walter Monteiro. Eles irão disputar a eleição contra Rodolfo Landim, atual presidente, que concorrerá a mais um mandato à frente do Flamengo.

No documento, segundo revelou o site, os três se baseiam num artigo da Lei Pelé que foi alterado no segundo semestre de 2020. Este garante a obrigatoriedade de votação à distância em entidades de prática desportiva. Assim, o trio deu um prazo de 48 horas para que o Conselho de Administração do clube se manifeste.

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"Causa estranheza, portanto, que o Calendário Eleitoral divulgado preveja apenas a aprovação de “modelo das cédulas”, sem qualquer referência ao sistema que será adotado para assegurar o direito de cada associado de votar de forma não presencial", diz um trecho do documento revelado pelo "ge".