Flamengo avalia empréstimo de Natan ao Red Bull Bragantino com opção de compra

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo está prestes a fechar negócio com o Red Bull Bragantino e emprestar Natan para o clube de Bragança Paulista até dezembro de 2021. O zagueiro de 20 anos deve interromper a sequência de partidas no Fla, já que tem sido titular na equipe alternativa que disputa o Campeonato Carioca.Segundo informações iniciais do site "Uol", Natan será envolvido em uma negociação de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3,3 milhões) de empréstimo com opção de compra de 3 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões), por 70% dos direitos econômicos do jovem criado no Ninho do Urubu.

Internamente, o Fla avalia a proposta e vê com bons olhos a transação.

Natan, de 20 anos, ganhou as primeiras chances no time de cima em setembro do ano passado, quando o Flamengo sofreu um surto de Covid-19 no elenco principal - então comandado por Domènec Torrent. O defensor foi efetivado como profissional, teve sequência e disputou 15 partidas na última temporada.

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