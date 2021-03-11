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futebol

Flamengo avalia empréstimo de Natan ao Red Bull Bragantino com opção de compra

Zagueiro de 20 anos foi titular do Flamengo nas duas partidas válidas pelo Cariocão 2021...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 18:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 18:36
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está prestes a fechar negócio com o Red Bull Bragantino e emprestar Natan para o clube de Bragança Paulista até dezembro de 2021. O zagueiro de 20 anos deve interromper a sequência de partidas no Fla, já que tem sido titular na equipe alternativa que disputa o Campeonato Carioca.Segundo informações iniciais do site "Uol", Natan será envolvido em uma negociação de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3,3 milhões) de empréstimo com opção de compra de 3 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões), por 70% dos direitos econômicos do jovem criado no Ninho do Urubu.
Internamente, o Fla avalia a proposta e vê com bons olhos a transação.
Natan, de 20 anos, ganhou as primeiras chances no time de cima em setembro do ano passado, quando o Flamengo sofreu um surto de Covid-19 no elenco principal - então comandado por Domènec Torrent. O defensor foi efetivado como profissional, teve sequência e disputou 15 partidas na última temporada.
+ Fla 100%! Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Ao todo, Natan tem 17 jogos pelo Flamengo, sendo 15 como titular, além de um gol marcado. Ele esteve no elenco campeão do Brasileiro-2020.

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