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futebol

Flamengo avalia contratação de Victor Sá, do Wolfsburg

Atacante de 26 anos perdeu espaço na última temporada pelo clube alemão...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 16:51
Crédito: Divulgação/Wolfsburg
O Flamengo tem interesse em Victor Sá, do Wolfsburg, e estuda fazer uma oferta ao clube alemão pelo empréstimo do atacante até o dezembro de 2021, com opção de compra ao término do vínculo. A informação inicial é do "UOL".
Ainda de acordo com a publicação, os contatos entre o clube da Gávea e o brasileiro começaram em janeiro, e a diretoria tem atuado para "abrir espaço" no setor ofensivo para a chegada do reforço, com a saída de outros atletas.
Com passagem pelas divisões de base do Palmeiras, Victor Sá atuou na Áustria entre 2015 e 2018, quando transferiu-se para o Wolfsburg, onde atua há duas temporadas. São 63 jogos (29 como titular) e oito gols pelo clube da Alemanha.
O brasileiro ainda desperta o interesse do Krasnodar (RUS) e Toronto FC (CAN).

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