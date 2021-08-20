Flamengo atuará contra o Barcelona no Mané Garrincha; veja datas e horários das semi da Libertadores

A Conmebol anunciou as datas, horários e locais dos duelos das semifinais da Libertadores, nesta sexta-feira. Agora, a torcida rubro-negra já sabe que o Flamengo atuará em casa na ida, contra o Barcelona-EQU, no dia 22 de setembro, às 21h30, e o palco será o Mané Garrincha, em Brasília.Em breve, o Rubro-Negro informará sobre as vendas de ingresso para o jogo, que deverá seguir com a permissão de 30% da capacidade máxima do estádio na capital federal. O clube está satisfeito com a estratégia de acesso ao público nos dois últimos jogos como mandante na Libertadores, diante de Defensa y Justicia e Olimpia, nas duas fases anteriores, que levaram cerca de 16 mil torcedores e culminaram em R$ 3 milhões de renda, ao todo (veja mais aqui).