Flamengo atuará contra o Barcelona no Mané Garrincha; veja datas e horários das semi da Libertadores

A Conmebol anunciou as datas, horários e locais dos duelos das semifinais da Libertadores, nesta sexta-feira. Agora, a torcida rubro-negra já sabe que o Flamengo atuará em casa na ida, contra o Barcelona-EQU, no dia 22 de setembro, às 21h30, e o palco será o Mané Garrincha, em Brasília.Em breve, o Rubro-Negro informará sobre as vendas de ingresso para o jogo, que deverá seguir com a permissão de 30% da capacidade máxima do estádio na capital federal. O clube está satisfeito com a estratégia de acesso ao público nos dois últimos jogos como mandante na Libertadores, diante de Defensa y Justicia e Olimpia, nas duas fases anteriores, que levaram cerca de 16 mil torcedores e culminaram em R$ 3 milhões de renda, ao todo (veja mais aqui).
O jogo de volta será uma semana depois, ou seja, no dia 29 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador - o time equatoriano decide em casa pois teve uma campanha superior na fase de grupos. Na outra semifinal, Palmeiras e Atlético-MG duelam pela ida no dia 21 de setembro, no Allianz Parque, às 21h30. A volta será no mesmo horário, dia 28, no Mineirão ("a confirmar", segundo informou a Conmebol; confira acima). + Fla joga no domingo! Veja a tabela do Brasileirão
Em relação aos cariocas, agora a chave está virada para o Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Flamengo será contra o Ceará, no domingo, às 16h, na Arena Castelão e válido pela 17ª rodada.