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futebol

Flamengo atualiza mural dos títulos no Ninho do Urubu; veja como ficou!

Arte é exposta em parte central do Centro de Treinamento do Ninho do Urubu
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Publicado em 26 de Maio de 2021 às 15:50

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 15:50
Crédito: Divulgação/Flamengo
Campeão carioca pela terceira temporada consecutiva ao vencer o Fluminense no último sábado, o Flamengo atualizou o mural de títulos que é exposto no CT Ninho do Urubu. Agora, a arte já conta com os 37 títulos estaduais conquistados pelo clube. Confira como ficou abaixo!
+ 20 anos depois: saiba por onde andam os jogadores do Flamengo da histórica final do gol do PetAlém da taça do Campeonato Carioca, estão representados os troféus do Campeonato Brasileiro (8), Copa do Brasil (3), Libertadores (2), Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Mercosul e Recopa Sul-Americana.
+ Flamengo chega ao 37º título de Carioca e aumenta supremacia no Rio de Janeiro; veja o ranking O Flamengo treina no Ninho do Urubu nesta quarta-feira e encerra a preparação para o último duelo na fase de grupos da Libertadores-2021. Já classificado, o Rubro-Negro enfrenta o Vélez nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, e precisa de um empate para garantir a liderança do Grupo G.

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