Flamengo atualiza mural dos títulos no Ninho do Urubu; veja como ficou!

Campeão brasileiro pela segunda temporada consecutiva no fim de fevereiro, o Flamengo atualizou o mural de títulos que é exposto no Ninho do Urubu. Agora, a arte já conta com os oito títulos nacional conquistados pelo clube: 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020. Confira como ficou abaixo!