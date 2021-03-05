Flamengo atualiza mural dos títulos no Ninho do Urubu; veja como ficou!

Campeão brasileiro pela segunda temporada consecutiva no fim de fevereiro, o Flamengo atualizou o mural de títulos que é exposto no Ninho do Urubu. Agora, a arte já conta com os oito títulos nacional conquistados pelo clube: 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020. Confira como ficou abaixo!
Além da taça do Campeonato Brasileiro (conquistada oito vezes pelo clube), estão representados os troféus do Carioca (36), Copa do Brasil (3), Libertadores (2), Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Mercosul e Recopa Sul-Americana.