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Flamengo atualiza mural dos títulos no Ninho do Urubu; veja como ficou!

Arte é exposta em parte central do Centro de Treinamento do Ninho do Urubu...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 17:13

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 17:13
Crédito: Reprodução / Twitter CR Flamengo
Campeão brasileiro pela segunda temporada consecutiva no fim de fevereiro, o Flamengo atualizou o mural de títulos que é exposto no Ninho do Urubu. Agora, a arte já conta com os oito títulos nacional conquistados pelo clube: 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020. Confira como ficou abaixo!
Além da taça do Campeonato Brasileiro (conquistada oito vezes pelo clube), estão representados os troféus do Carioca (36), Copa do Brasil (3), Libertadores (2), Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Mercosul e Recopa Sul-Americana.

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