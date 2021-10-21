Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo atualiza e divulga imagens das recuperações de Arrascaeta e Bruno Henrique
futebol

Flamengo atualiza e divulga imagens das recuperações de Arrascaeta e Bruno Henrique

Meia e atacante estão em tratamento no Ninho do Urubu e expectativa é de que voltem a atuar neste mês pelo Flamengo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2021 às 18:42

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 18:42

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Entre os principais atletas do Flamengo, Arrascaeta e Bruno Henrique deram sequência às respectivas recuperações em treino no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira. Os dois fizeram trabalhos individuais no CT: acompanhado dos fisioterapeutas, o meia fez atividades no gramado, já o atacante deu início ao processo de transição, trabalhando com bola ao lado dos preparadores físicos.Em estágio mais avançado da recuperação da lesão muscular, Bruno Henrique é preparado para reforçar o Flamengo contra o Athletico, na próxima quarta-feira, em partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. Na ida, as equipes empataram em 2 a 2, na Arena da Baixada. Confira os gols aqui!Arrascaeta, por sua vez, ainda não deve ficar à disposição de Renato para este jogo. O trabalho no DM é para deixá-lo em condições para enfrentar o Atlético-MG, no dia 30 de outubro, pela 29ª rodada do Brasileirão, também no Maraca.
O Flamengo divulgou imagens das atividades dois dois atletas. Confira abaixo!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados