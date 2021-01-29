Flamengo atropela o Botafogo e se mantém 100% no Brasileirão Feminino Sub-18

Crédito: Adriano Fontes/CBF

Quem para o Flamengo no Brasileirão Feminino Sub-18? Na manhã desta sexta-feira, o Rubro-Negro goleou o Botafogo por 4 a 0 e chegou à segunda vitória em dois jogos na competição. Mariana Fernandes, Tuane (2) e Kayane Melo marcaram os gols da partida, disputada no CT do Atlético Sorocaba.

+ ATUAÇÕES: Gabigol brilha e comanda vitória do Flamengo sobre o GrêmioCom o resultado, o Flamengo chegou aos seis pontos e ampliou a vantagem na liderança do Grupo E. A liderança é do Fortaleza, que venceu o Goiás no outro jogo da chave e soma três pontos. Botafogo e Goiás têm apenas um.

As equipes voltam a campo no próximo domingo, às 15h30 (de Brasília). Enquanto o Flamengo enfrenta o Goiás, o Botafogo terá pela frente o Fortaleza. Ambos os jogos serão disputados no CT do Atlético Sorocaba.

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