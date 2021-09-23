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futebol

Flamengo: Arrascaeta e Filipe Luís realizam treino com bola no Ninho do Urubu

Filipe Luís se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e Arrascaeta de um estiramento na região posterior da coxa esquerda...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 19:31

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 19:31
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo teve boas notícias após a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, pela ida da semifinal da Libertadores. Isso porque nesta quinta-feira, Arrascaeta e Filipe Luís, acompanhados por fisioterapeutas do clube, realizaram treino com bola e iniciaram o processo de transição física no Ninho do Urubu. > ATUAÇÕES: Andreas, Bruno Henrique e Gabi comandam vitória do FlamengoSegundo o site "ge", os jogadores que foram titulares no jogo da Libertadores receberam folgam. Já os jogadores que entraram no decorrer do confronto disputaram um coletivo. Vale lembrar que no dia 9 deste mês, o Flamengo informou que Filipe Luís estava com uma lesão na panturrilha direita. Dessa forma, o lateral já havia iniciado o tratamento de imediato no CT, mas perdeu os últimos quatro jogos do time na temporada.
Já Arrascaeta havia se lesionado durante a partida contra o Palmeiras, válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Um exame constatou estiramento na região posterior da coxa esquerda e, desde então, o meio-campista desfalca o Flamengo.
> Veja a tabela do Brasileirão
A lesão ocorreu durante o jogo contra o Palmeiras. Arrascaeta ficou em campo por apenas 23 minutos na partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, no último domingo, no Allianz Parque. O meia havia sentido dores na região posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro.
Agora, o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro volta a campo no domingo, às 11h, no Independência, contra o América-MG. A partida é válida pela 22ª rodada da competição e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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