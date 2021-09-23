Flamengo: Arrascaeta e Filipe Luís realizam treino com bola no Ninho do Urubu

O Flamengo teve boas notícias após a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, pela ida da semifinal da Libertadores. Isso porque nesta quinta-feira, Arrascaeta e Filipe Luís, acompanhados por fisioterapeutas do clube, realizaram treino com bola e iniciaram o processo de transição física no Ninho do Urubu. > ATUAÇÕES: Andreas, Bruno Henrique e Gabi comandam vitória do FlamengoSegundo o site "ge", os jogadores que foram titulares no jogo da Libertadores receberam folgam. Já os jogadores que entraram no decorrer do confronto disputaram um coletivo. Vale lembrar que no dia 9 deste mês, o Flamengo informou que Filipe Luís estava com uma lesão na panturrilha direita. Dessa forma, o lateral já havia iniciado o tratamento de imediato no CT, mas perdeu os últimos quatro jogos do time na temporada.