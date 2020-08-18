Flamengo anuncia renovação de acordo com a Konami por três anos

Crédito: Igor Siqueira

O Flamengo anunciou um novo acordo com a Konami e a marca se tornará patrocinadora oficial do time rubro-negro pelos próximos três anos. Nesse vínculo, a logo do PES, jogo de futebol virtual da empresa, ficará estampada nas camisas de treinos da equipe e nos painés de entrevistas do clube.

Em entrevista oficial ao site do Flamengo, Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, elogiou o novo acordo.

- Estamos muito felizes em continuarmos nossa parceria de muito sucesso com a Konami. Este novo acordo representa a união entre uma grande empresa global, que ajuda a divulgar nossa marca no exterior, e o Flamengo, o clube de maior torcida no mundo. É uma parceria onde os dois lados só têm a ganhar.