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Flamengo anuncia renovação de acordo com a Konami por três anos

Empresa irá ganhar mais visibilidade através da logomarca do PES, jodo de futebol virtual, nas camisas de treinos do clube rubro-negro e nos painés de entrevistas da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 11:24

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 11:24

Crédito: Igor Siqueira
O Flamengo anunciou um novo acordo com a Konami e a marca se tornará patrocinadora oficial do time rubro-negro pelos próximos três anos. Nesse vínculo, a logo do PES, jogo de futebol virtual da empresa, ficará estampada nas camisas de treinos da equipe e nos painés de entrevistas do clube.
Em entrevista oficial ao site do Flamengo, Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, elogiou o novo acordo.
- Estamos muito felizes em continuarmos nossa parceria de muito sucesso com a Konami. Este novo acordo representa a união entre uma grande empresa global, que ajuda a divulgar nossa marca no exterior, e o Flamengo, o clube de maior torcida no mundo. É uma parceria onde os dois lados só têm a ganhar.
A parceria entre o clube e a Konami pelo jogo PES existe desde 2016 e todos os jogadores do elenco atual podem ser encontrados em gráficos autênticos dos atletas. O novo PES 2021 estará disponível para diversos consoles a partir do dia 15 de setembro.

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