Flamengo anuncia que dez árvores serão plantadas para reflorestamento a cada gol da equipe

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Os jogadores do Flamengo terão mais um bom motivo para elevar a média de gols. Nesta quarta-feira, dia do confronto diante do Red Bull Bragantino, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube anunciou uma ação que terá validade após a competição: para cada gol do time profissional, dez árvores serão plantadas nas margens do Canal de Marapendi, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, área afetada pela degradação ambiental e poluição hídrica ao longo dos anos.A ação é um fruto da parceria do Flamengo com o aplicativo KM Solidário, UltraCoffee da Tal da Castanha e o SOS Lagoas.

De acordo com uma nota oficial do Flamengo, serão plantadas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, com o objetivo de contribuir para a recuperação e manter a biodiversidade local. O plantio das árvores contará com a participação de voluntários e crianças de projetos sociais.

- Esta parceria com o Flamengo, mostra como através do esporte é possível impactar vidas e o meio ambiente. O exemplo do Flamengo demonstra como um clube pode se envolver com causas sociais e ambientais de forma inovadora. Convocamos a Nação para participar também! Para cada R$20 doados no site www.kmsolidario.com.br será plantada uma árvore no bosque do Flamengo - diz Andre Kok, cofundador do KM Solidário.

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