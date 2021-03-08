Flamengo anuncia que César irá operar o joelho nesta segunda-feira

Depois de externar que César teve a cirurgia no joelho direito adiada por conta da pandemia de Covid-19, o Flamengo anunciou, nesta segunda-feira, que o exigido exame PCR do goleiro teve resultado negativo. Assim, a operação será realizada ainda hoje, às 19h, no Hospital Samaritano Barra.César se lesionou em um treinamento pouco antes da partida contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileiro-2020. Um exame médico constatou, ainda em fevereiro, o rompimento de um ligamento no joelho direito. + Fla 100%! Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021