Flamengo anuncia plantio de 390 árvores para os gols marcados no Campeonato Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Nesta sexta-feira, o Flamengo, com o apoio das crianças do projeto Instituto Sempre Movimento, da Rocinha, e os voluntários da SOS Lagoas e da Carpe, realizou o plantio de 390 mudas de espécies nativas de restinga nas margens do Canal de Marapendi, cooperando com a revitalização da área e a manutenção da biodiversidade local.> Flamengo comemora 'recuperação consistente' no programa de sóciosEssa iniciativa é fruto do "Pé de Gol", ação de educação ambiental, pela qual o Flamengo planta dez árvores para a cada gol do Flamengo marcado no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o clube anunciou a ação no dia 6 de setembro (clique aqui e relembre).

De acordo com a nota oficial do Flamengo, a área escolhida para o plantio era uma região degradada e irregularmente ocupada. Entretanto, com o plantio, a área foi revitalizada e, assim, se transformou em um grande centro de convivência, com espécies plantadas dentro do conceito de agrofloresta, o que respeita a integração do homem com o meio ambiente.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão- A ação de plantio junto ao Flamengo oportunizou as crianças do programa "Craques da Rocinha" vivenciarem algo que nunca tiveram acesso, promovendo o despertar de novas perspectivas além dos becos e vielas. O plantar é uma ação que puxa diversos fios no desenvolvimento das crianças, principalmente nas favelas. Estar junto com o Flamengo fez a mágica acontecer. Elas são fanáticas pelo clube - disse Amanda Costa, gestora de impacto do Instituto Sempre Movimento que participou da ação, com suas crianças, ao site oficial do clube.