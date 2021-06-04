Flamengo anuncia parceria para a captação de jovens atletas no Centro-Oeste; entenda como funcionará

Crédito: Divulgação/Flamengo

Com o objetivo de ampliar o trabalho de captação de jovens atletas em todo o território brasileiro, o departamento de futebol de base do Flamengo anunciou na última semana um novo projeto, desta vez na região Centro-Oeste. A partir de agora, o Rubro-Negro contará com a parceria do Real Brasília, clube localizado no Distrito Federal e que atualmente conta com equipes de futebol masculino e feminino, que servirá como um polo de captação de atletas.

+ Quem seria a melhor reposição interna de Gerson no Flamengo? Vote!Como parte do acordo, o Flamengo fornecerá ao novo parceiro intercâmbios, cursos e estágios para membros de suas comissões técnicas, que poderão passar alguns períodos dentro do Ninho do Urubu conhecendo a metodologia de trabalho no futebol de base. Entre outras ações, o clube carioca também oferecerá consultoria na criação do departamento de futebol de base da equipe brasiliense.

Em troca, o Rubro-Negro passará a utilizar a estrutura do clube candango, que conta, por exemplo, com dois Centros de Treinamento e alguns pontos de núcleos avançados para a captação de atletas na região. Por fim, o Flamengo também terá prioridade na contratação de atletas que chamarem a atenção.

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A parceria foi festejada por Vitor Zanelli, vice-presidente do futebol de base, futebol feminino e futsal do Flamengo.

- Vamos passar um pouco do nosso conhecimento técnico e metodológico para orientá-los e ajudá-los na implementação de seu departamento de futebol de base. Em troca, o Real Brasília, clube muito bem estruturado e organizado por seu Presidente Luís Felipe Belmonte, transforma-se no nosso grande polo de captação de atletas da região Centro-Oeste do país - disse Zanelli, antes de completar:

- O Flamengo já possui, dentro de sua estrutura atual de ação, um observador técnico no local, o que facilitará bastante o trabalho. Estamos muito satisfeitos, e temos a certeza de que essa parceria trará muitos frutos, tanto para o Flamengo quanto para o Real Brasília.

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O gerente-geral do futebol de base, Luiz Carlos, também destacou a importância da parceria.