Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo anuncia novo uniforme 1 inspirado na arquibancada

Camisa foi confeccionada em homenagem aos 'bandeirões' da torcida do Flamengo, mas já causou polêmica nas redes sociais...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 10:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 10:31
Nesta sexta-feira, o Flamengo divulgou o uniforme 1 da temporada de 2022 em suas redes sociais. Após vazar na internet, a camisa foi lançada oficialmente pelo clube e já está disponível em lojas oficiais. Inspirado nos 'bandeirões' da torcida rubro-negra, o manto foi pensado para celebrar a harmonia entre arquibancada e gramado, mas já provocou a reação de parte da torcida, que não aprovou a ideia.Às vésperas da Supercopa do Brasil, o Flamengo deve estrear a coleção desta temporada na partida contra o Atlético-MG, neste domingo. O novo uniforme está à venda em lojas físicas e virtuais a partir desta sexta, por R$299,99 para os modelos masculino e feminino, e R$249,99 para o infantil. Os tamanhos vão do P ao 3GG.
> Confira a classificação do Cariocão
Crédito: Flamengolançouoprimeirouniformedatemporada(Foto:Reprodução/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados