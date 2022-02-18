Flamengo anuncia novo uniforme 1 inspirado na arquibancada

Nesta sexta-feira, o Flamengo divulgou o uniforme 1 da temporada de 2022 em suas redes sociais. Após vazar na internet, a camisa foi lançada oficialmente pelo clube e já está disponível em lojas oficiais. Inspirado nos 'bandeirões' da torcida rubro-negra, o manto foi pensado para celebrar a harmonia entre arquibancada e gramado, mas já provocou a reação de parte da torcida, que não aprovou a ideia.Às vésperas da Supercopa do Brasil, o Flamengo deve estrear a coleção desta temporada na partida contra o Atlético-MG, neste domingo. O novo uniforme está à venda em lojas físicas e virtuais a partir desta sexta, por R$299,99 para os modelos masculino e feminino, e R$249,99 para o infantil. Os tamanhos vão do P ao 3GG.