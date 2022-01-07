Flamengo anuncia Kika Brandino, a sexta contratação para o time feminino em 2022

A sexta novidade do Flamengo para a temporada 2022 atende pelo nome de Kika Brandino. A nova Menina da Gávea, que jogou os últimos dois anos pelo Grêmio, assinou e já se apresentou no CEFAN, onde realizou exames médicos e testes físicos sob a supervisão do departamento médico de futebol feminino do clube. Ela chega para reforçar o meio-campo rubro-negro.Volante que se destaca pelos desarmes e passes longos, Kika, antes da passagem pelo Rio Grande do Sul (atuou pelo Internacional), também defendeu Portuguesa e São José. Realizando um desejo antigo no Rubro-Negro, a atleta quer estrear logo e ser campeã.