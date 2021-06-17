futebol

Flamengo anuncia Jaqueane Correa, nova auxiliar técnica do time feminino

Jaque, que foi treinadora do América-MG na temporada passada, celebrou o acerto com o Rubro-Negro: 'É extremamente gratificante. Sei o peso e a importância desse Manto'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 14:18

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 14:18

Crédito: Paula Reis/CRF
Após as chegadas de Darlene e Rayanne, o Flamengo agora passa a ter uma nova integrante na comissão técnica da equipe feminina. Nesta quinta-feira, o clube anunciou a contratação de Jaqueane Correa, que já teve passagem pelo Vasco como preparadora física e foi treinadora do América-MG em 2020. Ela chega para assumir o cargo de auxiliar técnica do Rubro-Negro.Natural de Juiz de Fora-MG, Jaqueane, de 26 anos, é formada em Educação Física pela FMG e especialista em futebol pela UFV. A agora auxiliar do técnico Celso Silva comentou sobre o desafio pelo Flamengo:
- Estou muito feliz em poder chegar em um clube como o Flamengo. É extremamente gratificante. Sei o peso e a importância desse Manto, assim como toda história que ele carrega, com tantas histórias no futebol feminino e muito profissionalismo no trabalho - disse Jaque.
- É um novo desafio na minha carreira e estou com ótimas expectativas para fazer um ótimo trabalho podendo colaborar na busca por resultados - completou.
O Flamengo, atualmente, está em busca de melhores resultados no Brasileiro, onde é apenas o 9º colocado após 13 rodadas. E Jaqueane Correa destacou a estrutura do clube em prol da consolidação no cenário nacional.
- Não preciso nem falar da grandeza do clube e da estrutura. Com certeza um dos grandes auxiliadores do desenvolvimento do futebol feminino no país. Farei de tudo para ajudar o grupo, toda a equipe da comissão e apoiar essas meninas incríveis que estão em campo honrando a camisa.

