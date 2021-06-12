Flamengo anuncia acordo de patrocínio com plataforma de TV e streaming até fim de 2021

O Flamengo anunciou, na tarde deste sábado, um acordo de patrocínio com a DIRECTV GO, plataforma de TV ao vivo e streaming. A parceria inicia neste mês de junho e é válida até dezembro de 2021. A marca estará presente nas placas de campo do CT Ninho do Urubu, a partir dos próximos dias, além dos microfones usados nas coletivas de imprensa do time.
+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimO anúncio oficial do patrocínio foi confirmado nas redes sociais oficiais da DIRECTV GO e do Flamengo. Gustavo Fonseca, presidente da empresa, celebrou a parceria e ressaltou a relevância do clube rubro-negro.
- O futebol representa um dos conteúdos mais assistidos da DIRECTV GO. Sem dúvida, é uma paixão nacional, que move o país, e é natural que a marca esteja presente onde o nosso público está. Entendemos a grande relevância do Flamengo no futebol mundial e queremos, com esse patrocínio, reforçar a importância e nosso respeito pelo esporte brasileiro.
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Vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira também comemorou o acordo:
- Estamos muito animados com o nosso acordo com a DIRECTV GO. É mais uma marca de reconhecimento mundial e uma parceira que chega para grandes realizações com o Flamengo. Certamente será mais uma a sentir todo o engajamento da nossa fantástica torcida. Estamos confiantes de que a DIRECTV GO terá muitos novos clientes da Nação Rubro-Negra.