Flamengo anuncia acordo de patrocínio com plataforma de TV e streaming até fim de 2021

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo anunciou, na tarde deste sábado, um acordo de patrocínio com a DIRECTV GO, plataforma de TV ao vivo e streaming. A parceria inicia neste mês de junho e é válida até dezembro de 2021. A marca estará presente nas placas de campo do CT Ninho do Urubu, a partir dos próximos dias, além dos microfones usados nas coletivas de imprensa do time.

+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimO anúncio oficial do patrocínio foi confirmado nas redes sociais oficiais da DIRECTV GO e do Flamengo. Gustavo Fonseca, presidente da empresa, celebrou a parceria e ressaltou a relevância do clube rubro-negro.

- O futebol representa um dos conteúdos mais assistidos da DIRECTV GO. Sem dúvida, é uma paixão nacional, que move o país, e é natural que a marca esteja presente onde o nosso público está. Entendemos a grande relevância do Flamengo no futebol mundial e queremos, com esse patrocínio, reforçar a importância e nosso respeito pelo esporte brasileiro.

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Vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira também comemorou o acordo: