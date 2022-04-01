Flamengo alcança faturamento recorde em 2021 com mais de R$ 1 bilhão; veja os números completos

O Flamengo publicou, nesta quinta-feira, o demonstração financeira do ano de 2021, no qual o clube bateu um recorde. O faturamento do Rubro-Negro na última temporada alcançou R$ 1 bilhão e 82 milhões, o maior valor atingido na história do Flamengo e inédito no futebol brasileiro. Vale ressaltar que este valor foi alcançado devido à contabilização de parte do Campeonato Brasileiro de 2020, que "invadiu" o ano seguinte por conta da pandemia de coronavírus.De acordo com o documento, não fosse por essa peculiaridade, a receita do clube alcançaria os R$ 992 milhões, o que já representaria um crescimento de 31% em relação ao ano de 2020 (R$ 759 milhões) e de 4% em relação ao ano de 2019 (R$ 950 milhões). Confira detalhes sobre os números do balanço abaixo!

- Este crescimento de 4% em relação a 2019 é importante, tendo em vista que 2021 ainda foi um ano com fortes impactos da pandemia, tanto pelos jogos disputados com portões fechados ou restrição da capacidade de público em boa parte do ano levando a uma perda acima de 100 milhões em receitas de matchday, mas também pelo fato de que, em 2019, o Clube teve um desempenho esportivo extraordinário, sagrando-se campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro - diz trecho do balanço financeiro.Inter e Grêmio avançam em negociações e podem anunciar chegadas de reforoços em breve. O LANCE! fez uma prévia do sorteio da Copa do Mundo para explicar tudo o que vai acontecer hoje em Doha.Veja os detalhes no LANCE! Rápido" />Se o faturamento foi recorde positivo, a dívida do Flamengo foi em outra direção. O endividamento líquido operacional caiu de R$ 480 milhões em 2020 para R$ 263 milhões em 2021, que é é o segundo menor da série desde 2013, em um nível semelhante ao endividamento líquido operacional do ano de 2017.- A métrica de endividamento líquido operacional é o principal indicador de endividamento monitorado pelo Clube. No cálculo, são considerados todos os itens do passivo que efetivamente o Clube tem que pagar, incluindo aquisição de atletas, fornecedores, empréstimos, obrigações trabalhistas e tributos, excluindo-se valores de adiantamentos e provisões para contingências. Deste valor, substraem-se os valores em caixa e os valores a receber pela venda de atletas e de fornecedores. O endividamento líquido operacional funciona como um retrato de tudo que o Clube tem a pagar em excesso ao que tem em caixa e o que tem a receber - explica o demonstrativo financeiro do Flamengo.O resultado contábil de 2021, de R$ 178 MM, é o maior superavit contábil da história do Flamengo. Mesmo considerando os efeitos da postergação do Campeonato Brasileiro, o Clube apresentou um resultado em 2021/A de R$ 130 MM, após um prejuízo de R$ 59 MM em 2020/A. Este resultado está no mesmo patamar do resultado atingido entre 2015 e 2017, período em que o Clube ainda realizava investimentos muito menores no time de futebol profissional.VEJA OS NÚMEROS DO FLAMENGO EM 2021: