Flamengo ainda não venceu contra o G6 do Brasileirão, e sonho do título passa pelos quatro confrontos diretos

O Flamengo está vivo na disputa pelo título brasileiro. Com a vitória sobre o Goiás, por 3 a 0, o time de Rogério Ceni trouxe a distância para o São Paulo para cinco pontos. Com nove rodadas pela frente, o sonho rubro-negro em conquistar o Bi passa pelos confrontos diretos contra outros candidatos ao troféu, incluindo o líder. Na reta final, a equipe da Gávea ainda enfrenta o Grêmio, o Internacional e o Palmeiras, e, para terminar a temporada bem, o Flamengo precisa melhor o desempenho diante das equipes que estão no G6.

Em quarto lugar da tabela, Flamengo já enfrentou o Atlético-MG duas vezes, além do São Paulo, Internacional, Palmeiras e Grêmio pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Por ora, são três derrotas e três empates do Rubro-Negro contra os times que compõem o G6 no momento. É um aproveitamento de 16,67% dos pontos em disputa. A distância entre o Tricolor Paulista, na primeira posição, e o Tricolor Gaúcho, o sexto colocado, é de só sete pontos.> Confira a classificação e simule as próximas rodadas do Brasileirão!A vitória sobre o Goiás por 3 a 0 encerrou a sequência de três rodadas sem vitórias - empate com Fortaleza e derrotas para Fluminense e Ceará -, renovou o fôlego e o ânimo da equipe na disputa pelo Octa, mas é preciso saber dimensionar o tamanho do resultado no Estádio da Serrinha, contra um rival frágil, cujo destino mais provável é o rebaixamento para a Série B, e o desafio que terá diante contra as equipes melhores classificadas do campeonato. A começar pelo Palmeiras, nesta quinta às 19h, em jogo no Mané Garrincha.