Flamengo aguardará Conselho Técnico da CBF para voltar à carga por público no Campeonato Brasileiro

Em decisão publicada nas primeiras horas desta quinta-feira, o STJD revogou a liminar que permitia público em jogos do Flamengo no Rio de Janeiro no Brasileirão. Assim, a partida contra o Grêmio, domingo, será com portões fechados. O departamento jurídico do clube não atuará a fim de obter nova liberação, e aguardará nova reunião do Conselho Técnico da CBF, no dia 28.

Portanto, a situação de momento indica que as próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro serão sem público. Depois do Grêmio, o Flamengo enfrenta o América-MG, no dia 26, no Independência. Na partida contra o Barcelona (EQU), pela Libertadores na quarta, a presença da torcida está mantida, com o jogo servindo como evento-teste, e os ingressos estão à venda.O processo sobre a volta do público aos estádios foi tirado da pauta da sessão do Pleno marcada para o dia 23. O Tribunal entende que é melhor aguardar a discussão - e, quem sabe, uma definição em consenso entre clubes e CBF - na reunião do Conselho Técnico, que está marcada para o dia 28 de setembro. A pauta voltará ao Pleno imediatamente após, como informado pelo Tribunal.