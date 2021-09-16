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Flamengo aguardará Conselho Técnico da CBF para voltar à carga por público no Campeonato Brasileiro

Decisão do STJD, em revogar liminar previamente concedida ao Flamengo, impede que a partida contra o Grêmio, no domingo, tenha a presença da torcida no Maracanã...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 16:00
Crédito: Na Copa do Brasil, Flamengo conseguiu atuar com torcida, mas não terá o apoio no Brasileirão (F:Marcelo Cortes/CRF
Em decisão publicada nas primeiras horas desta quinta-feira, o STJD revogou a liminar que permitia público em jogos do Flamengo no Rio de Janeiro no Brasileirão. Assim, a partida contra o Grêmio, domingo, será com portões fechados. O departamento jurídico do clube não atuará a fim de obter nova liberação, e aguardará nova reunião do Conselho Técnico da CBF, no dia 28.
Portanto, a situação de momento indica que as próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro serão sem público. Depois do Grêmio, o Flamengo enfrenta o América-MG, no dia 26, no Independência. Na partida contra o Barcelona (EQU), pela Libertadores na quarta, a presença da torcida está mantida, com o jogo servindo como evento-teste, e os ingressos estão à venda.O processo sobre a volta do público aos estádios foi tirado da pauta da sessão do Pleno marcada para o dia 23. O Tribunal entende que é melhor aguardar a discussão - e, quem sabe, uma definição em consenso entre clubes e CBF - na reunião do Conselho Técnico, que está marcada para o dia 28 de setembro. A pauta voltará ao Pleno imediatamente após, como informado pelo Tribunal.

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