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Flamengo aguarda final da Copa América e pode ter volta de Everton Ribeiro e Gabigol contra a Chape

Utilização dos atletas dependerá da minutagem na decisão contra a Argentina, na noite deste sábado. Dupla já foi avisada sobre a possibilidade...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 16:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2021 às 16:14
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com a pressão alta após as derrotas recentes e fortes críticas sobre o trabalho de Rogério Ceni, o Flamengo pode ter reforços de peso para reencontrar o caminho das vitórias. Com a Seleção Brasileira para a disputa da final da Copa América, Everton Ribeiro e Gabigol foram avisados pela diretoria sobre a possibilidade de serem relacionados para o jogo contra a Chapecoense, no domingo. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoA possibilidade de ter os dois ou algum dos dois no domingo vai depender se eles vão entrar em campo e quanto tempo na decisão contra a Argentina, no sábado. Se não atuarem, crescem as chances de reforçarem o time no dia seguinte. Vale lembrar que ambos os jogos serão no Maracanã.
Tanto Everton quanto Gabigol não estão no provável time titular do Brasil para a final da Copa América. Na semifinal contra o Peru, ambos começaram no banco de reservas e apenas o meia entrou em campo - aos 24 minutos do segundo tempo. O atacante não foi utilizado.
De desfalques certos para a partida contra a Chapecoense, o Flamengo já tem Bruno Henrique, que sofreu lesão muscular, e Diego, outro machucado, e Gomes, suspenso. Vitinho, que cumpriu suspensão contra o Atlético-MG, retorna e estará à disposição de Rogério Ceni.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Com dois jogos a menos, o Flamengo é o 11º colocado do Brasileiro com 12 pontos. O Rubro-Negro encara a Chapecoense no próximo domingo, às 18h15 (de Brasília), no último confronto antes do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Defensa y Justicia.

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