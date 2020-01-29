Flamengo age rápido e anuncia Léo Pereira para a vaga de Pablo Marí

Léo pereira foi anunciado pelo Flamengo e ocupará a vaga de Pablo Marí, emprestado ao Arsenal Crédito: Divulgação/Flamengo

"Tem reforço para o setor defensivo do Mengão, Nação!". O Flamengo anunciou a contratação do zagueiro Léo Pereira, do Athletico-PR, na noite desta terça-feira. O jogador assinou contrato até dezembro de 2024 com a equipe rubro-negra.

Léo é um sonho antigo do Rubro-Negro, que, no ano passado, fez três propostas para contratar o atleta. Entretanto, todas foram prontamente recusadas pelo Furacão. Na última tentativa, o Flamengo chegou a oferecer 3,5 milhões de euros por "apenas" 50% dos direitos do jogador.

+ 1 Contratação ! Léo Pereira . pic.twitter.com/T57WDsOSSe — MarcosBraz (@marcosbrazrio) January 29, 2020

A negociação com Léo Pereira estava ligada diretamente com à saída de Pablo Marí. O espanhol havia viajado para Londres na última sexta-feira para realizar exames e fechar com o Arsenal. Mas, devido a um problema na formatação do contrato, a negociação não foi concluída e o zagueiro retornou ao Flamengo, se reapresentando nesta terça feira.

Contudo, os clubes continuaram negociando e chegaram a uma acordo nesta terça-feira. O Flamengo aceitou emprestar o zagueiro com opção não obrigatória de compra. Marí embarca nesta quarta-feira para Londres