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Firma milionária

Flamengo age rápido e anuncia Léo Pereira para a vaga de Pablo Marí

Zagueiro do Athletico-PR foi contratado para suprir a saída do espanhol, emprestado ao Arsenal, da Inglaterra

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 09:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 09:16
Léo pereira foi anunciado pelo Flamengo e ocupará a vaga de Pablo Marí, emprestado ao Arsenal Crédito: Divulgação/Flamengo
"Tem reforço para o setor defensivo do Mengão, Nação!". O Flamengo anunciou a contratação do zagueiro Léo Pereira, do Athletico-PR, na noite desta terça-feira. O jogador assinou contrato até dezembro de 2024 com a equipe rubro-negra.
Léo é um sonho antigo do Rubro-Negro, que, no ano passado, fez três propostas para contratar o atleta. Entretanto, todas foram prontamente recusadas pelo Furacão. Na última tentativa, o Flamengo chegou a oferecer 3,5 milhões de euros por "apenas" 50% dos direitos do jogador.
A negociação com Léo Pereira estava ligada diretamente com à saída de Pablo Marí. O espanhol havia viajado para Londres na última sexta-feira para realizar exames e fechar com o Arsenal. Mas, devido a um problema na formatação do contrato, a negociação não foi concluída e o zagueiro retornou ao Flamengo, se reapresentando nesta terça feira.
Contudo, os clubes continuaram negociando e chegaram a uma acordo nesta terça-feira. O Flamengo aceitou emprestar o zagueiro com opção não obrigatória de compra. Marí embarca nesta quarta-feira para Londres
Um dos destaques do time campeão da Copa do Brasil de 2019, Léo Pereira soma 124 jogos e oito gols pelo Furacão. O jogador irá disputar uma vaga na equipe titular com Thuler e Gustavo Henrique, reforço recém-contratado junto ao Santos.

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