Flamengo adquire aparelho para ajudar na recuperação dos atletas

Com uma estrutura de referência no Centro de Treinamento George Helal, o Ninho do Urubu, para o futebol brasileiro, o Flamengo adquiriu mais um aparelho de grande valor para o departamento de futebol e médico. O CT recebeu hoje uma Câmara Hiperbárica, que ajuda na recuperação dos atletas.
O novo aparelho ajudará no tratamento dos jogadores do Flamengo - tanto na aceleração do tratamento de lesões como no processo de recuperação entre os jogos. Um aliado importante para o elenco principal em temporada tão atípica.