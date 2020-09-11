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futebol

Flamengo adquire aparelho para ajudar na recuperação dos atletas

CT do Ninho do Urubu receberá a instalação de uma câmara hiperbárica...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 17:15
Crédito: Twitter/Flamengo
Com uma estrutura de referência no Centro de Treinamento George Helal, o Ninho do Urubu, para o futebol brasileiro, o Flamengo adquiriu mais um aparelho de grande valor para o departamento de futebol e médico. O CT recebeu hoje uma Câmara Hiperbárica, que ajuda na recuperação dos atletas.
O novo aparelho ajudará no tratamento dos jogadores do Flamengo - tanto na aceleração do tratamento de lesões como no processo de recuperação entre os jogos. Um aliado importante para o elenco principal em temporada tão atípica.

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