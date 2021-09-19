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Flamengo adota mistério para terceira partida com o Grêmio

Rubro-Negro não divulga relacionados, e, no Ninho do Urubu, técnico Renato Gaúcho finaliza preparação para enfrentar seu ex-clube pela terceira vez na temporada...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 07:15

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 07:15
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Pela terceira vez em menos de um mês, Flamengo e Grêmio duelam neste domingo, no Maracanã, a partir das 20h30. Na Copa do Brasil, a equipe de Renato levou melhor nas duas partidas - vitórias por 4 a 0, em POA, e 2 a 0, no Rio - e avançou para as semifinais. Agora, o confronto é válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro, mirando se aproximar do líder Atlético-MG, chega para o o confronto cercado por mistério quanto à formação do time.Os treinos fechados e a não divulgação da lista de relacionados mantém as dúvidas para a escalação. Se, por um lado, Renato ainda não deve contar com Filipe Luís, Diego e Arrascaeta, o técnico pode voltar a ter Bruno Henrique à disposição, recuperado de lesão sofrida justamente na ida contra o Grêmio.Graças a um efeito suspensivo concedido pelo STJD na sexta-feira, Gabigol também está confirmado para a partida. Com 97 gols pelo Flamengo, o camisa 9 está na busca pelo 100º diante de um adversário que já castigou cinco vezes.
As outras dúvidas ficam por conta de dois jogadores contratados pelo clube neste janela de transferências: o atacante Kenedy e o zagueiro David Luiz.

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