Flamengo adota mistério para terceira partida com o Grêmio

Pela terceira vez em menos de um mês, Flamengo e Grêmio duelam neste domingo, no Maracanã, a partir das 20h30. Na Copa do Brasil, a equipe de Renato levou melhor nas duas partidas - vitórias por 4 a 0, em POA, e 2 a 0, no Rio - e avançou para as semifinais. Agora, o confronto é válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro, mirando se aproximar do líder Atlético-MG, chega para o o confronto cercado por mistério quanto à formação do time.Os treinos fechados e a não divulgação da lista de relacionados mantém as dúvidas para a escalação. Se, por um lado, Renato ainda não deve contar com Filipe Luís, Diego e Arrascaeta, o técnico pode voltar a ter Bruno Henrique à disposição, recuperado de lesão sofrida justamente na ida contra o Grêmio.Graças a um efeito suspensivo concedido pelo STJD na sexta-feira, Gabigol também está confirmado para a partida. Com 97 gols pelo Flamengo, o camisa 9 está na busca pelo 100º diante de um adversário que já castigou cinco vezes.