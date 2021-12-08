futebol

Flamengo acompanha dia decisivo por futuro de Jorge Jesus; entenda

No Estádio  da Luz, em Lisboa, o técnico Jorge Jesus comanda o Benfica em partida decisiva pela Liga dos Campeões, contra o Dínamo de Kiev (UCR), que pode definir futuro do Mister...
LanceNet

08 dez 2021 às 07:00

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 07:00

Sem técnico desde o desligamento de Renato Gaúcho, em 29 de novembro, a diretoria do Flamengo se movimenta nos bastidores atrás de um comandante para 2022. Entre os nomes que agradam a gestão de Rodolfo Landim está o de Jorge Jesus, que, nesta quarta-feira, vive dia decisivo ao enfrentar o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, em confronto que pode levar o Benfica ao mata-mata da Liga dos Campeões e definir o futuro no Mister - seja ele em Lisboa ou outro lugar.Apesar de ter contrato até o final da temporada europeia, em julho de 2022, Jorge Jesus está pressionado no comando do Benfica, e, a depender dos resultados que alcançar neste mês, pode terminar 2021 fora dos Encarnados.
Para avançar na Champions, o Benfica precisa vencer o Dínamo de Kiev e torcer para o Barcelona não somar três pontos diante do Bayern de Munique. Caso conquiste a vaga, as Águias voltarão às oitavas de final da Liga após cinco anos.
Na entrevista de véspera do jogo, Mister reforçou que o foco está no Benfica.Além de Jorge Jesus, o Flamengo tem outro técnico português no radar. Trata-se de Carlos Carvalhal, técnico do Braga - que, assim como Jorge Jesus, tem vínculo com a equipe até o final da temporada. Ao ser questionado sobre o Flamengo, Carvalhal mostrou-se orgulhoso, mas também disse estar focado só no Braga.Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Maurício Souza comanda a última atividade do elenco, nesta quarta no Ninho do Urubu, antes da partida contra o Atlético-GO, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, que fecha 2021 para o clube.
O técnico Jorge Jesus vive momento decisivo no Benfica (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Este vídeo pode te interessar

