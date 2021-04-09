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futebol

Flamengo acerta patrocínio pontual com a Amazon para a Supercopa do Brasil

Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras às 11h deste domingo, no Mané Garrincha; marca do serviço de streaming 'Prime Video' será estampada nas costas da camisa do clube
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Publicado em 09 de Abril de 2021 às 12:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 12:52
Crédito: Arte/Lance!
Com o jogo assegurado para este domingo em Brasília, o Flamengo atuará diante do Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, com um patrocínio pontual. O clube acertou uma parceria com a Amazon, que estampará a sua marca nas costas da camisa do Rubro-Negro, no jogo a iniciar às 11h, no Mané Garrincha.A informação inicial é do site "Uol" - e foi confirmada pelo LANCE!. A empresará irá explorar o forte apelo do duelo e a transmissão em TV aberta (Rede Globo) para estampar a marca do seu serviço de streaming "Prime Video".
Além disso, a parceria renderá ações da empresa nas redes sociais do clube nas próximas horas. Cabe lembrar também que a "Prime Video" teve Diego e Everton Ribeiro como garotos-propaganda para, em acordo com o Fla, feito em setembro de 2020, divulgar a série "The Boys".
A Amazon, aliás, esteve próxima de ser a patrocinadora master do Flamengo, que acabou fechando com o Banco BRB no ano passado. Até um possível tempo de contrato com a a gigante do e-commerce foi apontado por um diretor do clube, à época das negociações.

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