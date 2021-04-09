Flamengo acerta patrocínio pontual com a Amazon para a Supercopa do Brasil

Crédito: Arte/Lance!

Com o jogo assegurado para este domingo em Brasília, o Flamengo atuará diante do Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, com um patrocínio pontual. O clube acertou uma parceria com a Amazon, que estampará a sua marca nas costas da camisa do Rubro-Negro, no jogo a iniciar às 11h, no Mané Garrincha.A informação inicial é do site "Uol" - e foi confirmada pelo LANCE!. A empresará irá explorar o forte apelo do duelo e a transmissão em TV aberta (Rede Globo) para estampar a marca do seu serviço de streaming "Prime Video".

Além disso, a parceria renderá ações da empresa nas redes sociais do clube nas próximas horas. Cabe lembrar também que a "Prime Video" teve Diego e Everton Ribeiro como garotos-propaganda para, em acordo com o Fla, feito em setembro de 2020, divulgar a série "The Boys".