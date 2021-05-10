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futebol

Flamengo acerta parceria e Havan é nova patrocinadora do futebol do clube

Empresa estampará sua marca na manga das camisas rubro-negras...
LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 13:16

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 13:16

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo acertou com mais um patrocinador para o uniforme da equipe de futebol. A empresa Havan, do setor varejista, estampará sua marca na manga das camisas da equipe até o final desta temporada. O acordo será oficializado pelas partes em breve. Nas redes sociais, as contas das partes já interagiram.
Atualmente, o uniforme do Flamengo conta com os seguintes patrocinadores: Mercado Livre (costas, acima do nome), Total (costas, abaixo do número), BRB (frente, faixa central), Sportbet (frente, ombro) e Moss (meiões). No espaço das mangas, o clube vinha estampando marcas da FlaTV e do programa "Nação".
*Mais informações em instantes

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