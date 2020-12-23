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Flamengo acerta contratações de promessas do Desportivo Brasil com passagens por Seleção de base

Goleiro Gustavo e lateral-esquerdo José Welinton, ambos de 16 anos, estavam no elenco da Seleção Brasileira na conquista do Sul-Americano Sub-15, em 2019...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 11:08

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 11:08

Crédito: Reprodução/Instagram
O Flamengo acertou as contratações de duas promessas para as categorias de base: o goleiro Gustavo e o lateral-esquerdo José Welinton, ambos de 16 anos e que estavam no Desportivo Brasil, de São Paulo. A dupla já se apresentou ao CT Ninho do Urubu para a realização de testes físicos e deve assinar contrato nesta quarta-feira para reforçar a equipe sub-17 do Rubro-Negro.
+ Retrospectiva-2020: Títulos, despedidas e “fico” dos artilheiros… O ano do FlaA informação foi divulgada pelo portal "Flazoeiro" e confirmada pelo LANCE!. Os dois atletas chegam ao clube carioca por empréstimo e com opção de compra em definitivo por um valor fixado. Enquanto Gustavo terá o vínculo inicial até junho de 2022, José Welinton ficará emprestado ao Flamengo até o fim de 2021.
Apesar da pouca idade, a dupla acumula convocações para a Seleção Brasileira de base e já tem no currículo um título importante com a Amarelinha: o Sul-Americano Sub-15, disputado no Paraguai, em dezembro de 2019.
Lateral de origem, José Welinton se destaca pela versatilidade e pode atuar também como extremo, meia e até segundo volante. Além de já ter treinado com os profissionais do Desportivo Brasil, o jovem disputou três partidas na última Copa São Paulo de Futebol Júnior.
- É a realização de um sonho de criança. Sempre imaginei o momento de vestir a camisa do Flamengo, é algo que dá muito orgulho a toda a minha família. Eu me preparei muito para chegar até aqui. Agora, vou lutar demais para conquistar meu espaço e honrar o manto - disse José Welinton, em contato com a reportagem do LANCE!.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
Agora, o Flamengo corre para ter a dupla à disposição na reta final da Copa do Brasil Sub-17. A data limite de inscrições é 6 de janeiro, dois dias antes do jogo de ida das quartas de final contra o Sport, na Ilha do Retiro. A partida de volta está marcada para 10 de janeiro, na Gávea.* estagiário sob supervisão de Fábio Storino

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