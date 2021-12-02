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futebol

Flamengo acerta a renovação de Matheus Gonçalves, joia da equipe sub-17

o meio-campista ajudou o Rubro-Negro a conquistar o Campeonato Brasileiro Sub-17, a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa do Brasil Sub-17...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 17:24

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 17:24

O Flamengo acertou a renovação de mais uma joia da base. Dessa vez, trata-se de Matheus Gonçalves, que assinou o contrato nesta quinta-feira. O clube, contudo, não divulgou a duração do novo vínculo nem o valor da multa rescisória.> Garantia do segundo lugar no Brasileirão pode abrir chance de título ao FlaA extensão do vínculo das joias é uma continuidade nas renovações que já começaram a ser efetuadas meses atrás pelo Flamengo. Vale lembrar que nomes importantes como Matheus França, Dyogo, Victor Hugo e Petterson já ampliaram os respectivos contratos. Ao site oficial do clube, Vitor Zanelli, Vice-presidente de Futebol de Base, comemorou o acerto com Matheus Gonçalves.
- Acreditamos muito no Matheus Gonçalves. A renovação é prova disso. Vamos continuar trabalhando com o atleta, para ele dar muitas alegrias à Nação - disse o VP.
Ainda é válido lembrar que Matheus Gonçalves foi um dos principais jogadores do time sub-17 neste ano. Nesse sentido, o meio-campista ajudou o Rubro-Negro a conquistar o Campeonato Brasileiro Sub-17, a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa do Brasil Sub-17.
Crédito: MatheusGonçalvesrenovacomoFlamengo(Foto:Divulgação

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