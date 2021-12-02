Flamengo acerta a renovação de Matheus Gonçalves, joia da equipe sub-17

O Flamengo acertou a renovação de mais uma joia da base. Dessa vez, trata-se de Matheus Gonçalves, que assinou o contrato nesta quinta-feira. O clube, contudo, não divulgou a duração do novo vínculo nem o valor da multa rescisória.> Garantia do segundo lugar no Brasileirão pode abrir chance de título ao FlaA extensão do vínculo das joias é uma continuidade nas renovações que já começaram a ser efetuadas meses atrás pelo Flamengo. Vale lembrar que nomes importantes como Matheus França, Dyogo, Victor Hugo e Petterson já ampliaram os respectivos contratos. Ao site oficial do clube, Vitor Zanelli, Vice-presidente de Futebol de Base, comemorou o acerto com Matheus Gonçalves.