Flamengo acerta a contratação do lateral-direito Luan Sales, do Atlético-GO

Tem reforço a caminho do Flamengo. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro acertou a contratação por empréstimo do lateral-direito Luan Sales, que estava no Atlético-GO. O atleta de 19 anos assinará vínculo com o clube até o fim de 2021, com passe fixado, mas os valores não foram divulgados.Luan Sales chega para preencher um carência da categoria sub-20. Atualmente, o titular da posição é o colombiano Richard Ríos, um meia de formação. Caso necessário, o atleta também poderá ser usado na equipe profissional, que conta com o experiente Isla e os jovens Matheuzinho e João Lucas.