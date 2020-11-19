Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo acerta a contratação do lateral-direito Luan Sales, do Atlético-GO

Jovem de 19 anos assina por empréstimo até o fim de 2021 e será usado inicialmente na categoria sub-20 do Rubro-Negro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 13:38

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 13:38

Crédito: Divulgação
Tem reforço a caminho do Flamengo. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro acertou a contratação por empréstimo do lateral-direito Luan Sales, que estava no Atlético-GO. O atleta de 19 anos assinará vínculo com o clube até o fim de 2021, com passe fixado, mas os valores não foram divulgados.Luan Sales chega para preencher um carência da categoria sub-20. Atualmente, o titular da posição é o colombiano Richard Ríos, um meia de formação. Caso necessário, o atleta também poderá ser usado na equipe profissional, que conta com o experiente Isla e os jovens Matheuzinho e João Lucas.
Com contrato com o Atlético-GO até 2025, Luan disputou apenas cinco jogos pela equipe profissional do clube goiano, sendo quatro deles nesta temporada. Devido às ausências de Dudu e Arnaldo, o jovem foi titular nos dois confrontos contra o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar da eliminação, o lateral teve boas atuações.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado
Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados