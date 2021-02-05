  • Flamengo acentua supremacia sobre o Vasco e volta a depender de si para ser campeão; simule a tabela
Flamengo acentua supremacia sobre o Vasco e volta a depender de si para ser campeão; simule a tabela

Rubro-Negro passa a estar a dois pontos do Inter (líder), restando quatro jogos para o fim do Brasileirão. Última vitória foi contra o Vasco, para quem não perde há 17 jogos...
LanceNet

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 08:05

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo seguiu a toada dos jogos mais recentes e ratificou estar de volta aos trilhos. A vitória sobre o Vasco na última quinta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, encurtou a distância para o líder, Internacional, aumentou o drama do Cruz-Maltino e, de quebra, acentuou a atual supremacia diante do arquirrival: chegou a 17 partidas sem ser derrotado. Ontem, no último clássico para ambos na temporada, o Fla venceu por 2 a 0, com gols de Gabigol e Bruno Henrique (assista-os acima). A última derrota do Rubro-Negro para o Vasco, portanto, permanece a de abril de 2016, pela semifinal do Carioca. De lá para cá, são 17 jogos - oito vitórias e nove empates.
O mais recente triunfo sobre o Vasco também fez com que o Flamengo voltasse a depender apenas de si para sagrar-se campeão brasileiro - assim como o Inter, à frente por dois pontos. Ambos se reencontrarão pela penúltima rodada do Brasileirão. E Rogério Ceni garantiu a "cabeça mantida" nesta reta final.
- Manter a cabeça é fácil, são bons profissionais, bem assessorados pelo departamento médico, físico, por nós. Esses caras já viveram tudo. Eles sabem como é importante ser campeão, bicampeão brasileiro então... Seria um feito fantástico, pouca gente conseguiu isso. Tenho certeza que estão focados, eles querem, nós todos queremos brigar, mais próximo do que estamos do Inter, por esse título - disse o técnico rubro-negro.
O fato é que o Fla engrenou, conforme salientou Bruno Henrique, inclusive, com rendimento convincente e chegando a cinco vitórias nos últimos seis jogos. Agora, por exemplo, as chances de título do time de Ceni passam a ser de 30%, de acordo com o site especializado "Infobola".
Veja a sequência derradeira do Flamengo abaixo e simule a tabela aqui.
OS ÚLTIMOS JOGOS DO FLA
7/2 - Red Bull Bragantino x Flamengo - Estádio Nabi Abi Chedid14/2 - Flamengo x Corinthians - Maracanã21/2 - Flamengo x Internacional - Maracanã25/2 - São Paulo x Flamengo - Morumbi

flamengo
Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

